14種目のスポーツを体験できる子ども向けの教室が31日、長崎市で開かれました。 体験教室は、子どもたちがスポーツを始めるきっかけにしてもらおうと2022年から開かれていて、約850人参加しました。 なぎなたやサッカーなど14種目のブースが設けられ、様々なスポーツを体験しました。 （参加者） 「楽しかった。力を抜いてボールをよく見て(打って)と言われた」 「色んな所に投げてシュ&