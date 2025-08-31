ハーゲンダッツ ジャパン（東京都目黒区）が、「GREEN CRAFT」ミニカップシリーズの新商品「チョコレート＆マカデミア」を9月2日に新発売します。「GREEN CRAFT」は、「植物性ミルク」をベースにした牛乳不使用のシリーズ。新商品は定番フレーバーの「豆乳チョコレート＆マカデミア」をチョコレートの濃厚感とクリーミーさをアップさせて、リニューアル。豆乳ベースでありながらチョコレートの濃厚な味わいを楽しめるチョコレー