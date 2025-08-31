女優の前田敦子（34）が31日までに、自身のインスタグラムを更新。ノースリーブ姿の美スタイルショットを披露した。前田は「＃フルライリデサイズとカラーバリエーション最高だよ」と記し、白のノースリーブにデニムを合わせた爽やかな夏コーデを公開した。この投稿にフォロワーからは「レベチやわ」「スタイル良すぎ」「唯一無二のスタイル」「足長すぎ！」「シンプルなのにカッコええ」といった声が寄せられている。