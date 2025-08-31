10月4日から12月28日の期間中は通常の日曜や祝休日の競馬開催日に加え、土曜もWIN5を発売する。JRAが31日、発表した。昨年は11月30日から12月28日の間で土曜発売を行った。この期間中はUMACA、UMACAスマートを利用してWIN5を購入するとボーナスポイントが付く。通常の2倍（1％）のUMACAポイントが進呈される。