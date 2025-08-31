◇セ・リーグ阪神―巨人（2025年8月31日甲子園）優勝へのマジックを9としている阪神の前監督、岡田彰布オーナー付顧問（67）がスカイAの巨人戦中継でゲスト解説を務めた。岡田顧問は初回に横川に対して遊ゴロに倒れ、36打席連続無安打となった近本の状態について「疲れもあるんだろうけど、バットが振れていない」とリードオフマンの状態を心配した。近本は初回も141キロ直球に凡退し「調子が良くないね。差し込まれてる