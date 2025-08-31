メ～テレ（名古屋テレビ） フィギュアスケート界のレジェンドが講師を務めるスケート教室が開かれました。 12月に名古屋で開かれるフィギュアスケートの世界一決定戦グランプリファイナルに先駆け、愛・地球博記念公園内のリンクでイベントが開かれました。 スケート教室で講師を務めたのは、名古屋市出身の伊藤みどりさん。 1992年のアルベールビルオリンピックでニッポンフィギュ