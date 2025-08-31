老後を健康に過ごすには、どんな対策をすればいいのか。医師の大友通明さんは「夏バテ気味だからと言って、麺類ばかりの食生活はおすすめできない。骨に必要な栄養素が不足してしまうからだ。丈夫な骨を作るためには、高齢者ほど意識して食べてほしい食材がある」という――。（第2回）※本稿は、大友通明『栄養整形外科医の一生折れない骨をつくる「強骨みそ汁」』（青春出版社）一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／pix