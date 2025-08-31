メ～テレ（名古屋テレビ） 31日の東海地方も記録的な暑さとなり名古屋では7年ぶりに40度に達しました。 東海地方は高気圧に覆われ名古屋では午後2時半ごろ、40.0度を記録しました。 40.0度以上になるのは統計のある1890年以降で2回目です。 「立っていても汗だくになる」（50代） 「太陽に近いぐらい暑い」（小学4年生） また、岐阜で39.2度、三重・桑名で38.3度など各地で猛烈な暑さを観測しました。 この暑