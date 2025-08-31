8月31日、東海3県は各地で猛暑日となり、名古屋では最高気温が40度に達するなど、命に関わる危険な暑さとなりました。（リポート）「午後3時、名古屋・栄です。手元の気温計では40度を超えました。猛烈な日差しが降り注いでいて呼吸するのも辛いほどです。まるで屋外がサウナになったかのような身の危険を感じる暑さです」31日の東海地方は午前中から気温が上がり、名古屋では2018年以来、観測史上2度目となる40.0度に達