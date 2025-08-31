“セクシー＆生意気キャラ”は返上か？ 団体の顔となった女子王者の堂々とした立ち振る舞いに、ファンも大絶賛。イギリスで試合後に見せた愛想の良さと徹底したファンサービスに称賛の声が相次いだ。【映像】セクシーな“生意気女王”がファンへ見せた神対応WWEの公式は、現在開催中の欧州ツアーの模様から女子王者ティファニー・ストラットンの試合後のファンサービスを紹介。変わりつつある彼女の“王者としての品格”に注目