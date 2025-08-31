アイドルグループ「乃木坂46」元メンバーでタレントの与田祐希（25）が31日、自身のインスタグラムを更新。金髪ロングから暗めのボブとなった新ヘアを披露した。与田は「ひと段落、一区切り」とし「金髪ロングから暗めボブになりました」と新ヘアとなった姿を披露。 「マネージャーさんがたくさん写真撮ってくれた」として10枚も投稿している。この投稿にフォロワーからは「似合ってる〜」「黒髪の方が絶対良いね」「ほんと