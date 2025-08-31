元AKB48でタレントの板野友美さんが自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開しました。 【写真を見る】【 板野友美 】 「夏女はわたしだ」海辺でのオフショット公開「#マリンスポーツ終わり」板野友美さんは「夏女はわたしだ」と綴ると写真をアップ。続けて「#ノーマルカメラ」「#マリンスポーツ終わり」と、ハッシュタグを添えました。 投稿された画像では、海辺の施設で笑顔を見せる、板野友美さんの姿が