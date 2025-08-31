今年で5回目となる「KOBE CHIBEN」VS「高校野球女子選抜」のエキシビションマッチがバンテリンドームで行われ、「KOBE CHIBEN」が8対0で勝利し5連勝を飾った。【写真でみる】イチロー、決起集会で松井秀喜と再会「最低55（歳）までやってよ、背番号まではやらないと」圧巻だったのは、2年連続参戦の松井秀喜（51）が3回に先制の3ランを放ち、昨年のホームランに続く“2試合連続アーチ”でドームを沸かせた。この日は松井の母校・星