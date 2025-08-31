食事量を抑えるにはどうすればいいのか。医学博士の山下明子さんは「人間は目で食事量を判断している。小さな食器に大盛りで盛り付ければ、同じ量でもより満腹感を得ることができる」という――。※本稿は、山下明子『食べる瞑想幸せな毎日が続く新しい心の整え方』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／ma-no※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ma-no■人は目で「食べた量」を判断するさて、仕事