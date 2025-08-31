ナショナル・リーグ西地区制覇を目指すドジャースが正念場を迎えている。３０日（日本時間３１日）のダイヤモンドバックス戦に１―６の完敗。拙攻、拙守が重なっての敗戦にフラストレーションがたまる敗戦となってしまった。前日は３安打完封負け。悪い流れを断ち切るどころか、文字通りの惨敗が繰り返された。この日は勝機を手放すシーンが散見。とりわけ５回は無死二、三塁から大谷の左飛にタッチアップした三塁走者のＫ・ヘ