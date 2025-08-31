お笑いコンビ、矢野・兵動の兵動大樹（55）が31日、大阪市の梅田芸術劇場でトークライブ「兵動大樹のおしゃべり大好き。47」を開催し、約3時間しゃべりまくった。03年にスタートした兵動が90分間しゃべり続けるトークライブ。梅田芸術劇場では30〜31日の2日間にわたって行われ、計3600人を動員した。初日は笑福亭鶴瓶、この日は歌手荻野目洋子がゲストでオープニングアクトに出演。荻野目は「六本木純情派」「ダンシング・ヒーロー