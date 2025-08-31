インドネシア政府は、「All Indonesia」を9月1日から正式導入する。現在の健康検疫申告書（SATUSEHAT Health Pass／SSHP）と電子税関申告書（e-CD）のシステムを統合し、滞在先の住所などを登録する到着カードの役割を追加した。入国3日前から提出ができ、利用料金は無料。出力された到着カードのQRコードを入国時、係員に提示する必要がある。すべての国際線到着客に導入する計画で、まずはジャカルタのスカルノ・ハッタ国際空港