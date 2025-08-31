アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）おひつじ座さんの頭上では現実化をもたらす土星や境界を曖昧にする海王星が7月に続き、「逆行」中。「自分が何をしたいのか分からない」というアイデンティティの焦りはありつつも、愛を司る金星や広がりをもたらす木星は、休息を取り、自分の中にスペースを