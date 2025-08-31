岡山県内の中学生と高校生が工夫を凝らして作ったロボットの競技大会が、岡山県里庄町で行われました。 【写真を見る】里庄町で “ロボットコンテスト”県内20の中学と高校から56チームが出場自作のロボットで操作技術競う【岡山】 里庄中学校の体育館で行われたロボットコンテストには、県内、あわせて20の中学と高校から56チームが出場しました。 地元出身の物理学者・仁科芳雄博士の偉業をたたえ毎年開催さ