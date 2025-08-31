岡山市北区の表町商店街に並べられた昔ながらの「縁台」で子どもたちの将棋大会が開かれ、熱戦が繰り広げられました。 【写真を見る】表町商店街に並んだ昔ながらの「縁台」で子どもたちの将棋大会小学生約110人が真剣に対局に【岡山】 この将棋大会は、昔懐かしい縁台将棋の雰囲気を楽しんでもらおうと開かれたもので、約110人の小学生たちが参加しました。 2回目の今年は参加者同士で自由に対局する「自由対戦！Fun将棋枠」