元ＮＭＢ４８でタレントの渋谷凪咲が、３１日までに自身のＳＮＳを更新。焼肉店でのショットを公開した。渋谷はインスタグラムに「焼肉」と書き出し、髪をおさげにしてチェック柄のブラウスを着て登場。「タンとハラミとキムチを頼みましょう（一旦ね！笑）」とつづり、メニュー表を手に満面の笑みを浮かべる様子などを公開した。この投稿にファンからは「なぎちゃん最強です！！！」「三つ編み可愛い」「可愛すぎて気絶しそ