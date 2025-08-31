Ｊ３のＦＣ大阪は３１日、大嶽直人監督が、クラブと双方合意のもとで退任したと発表した。就任初年度だった昨季、Ｊ２昇格には至らなかったがチームを６位に導き、昇格プレーオフにも進出。優勝、自動昇格を目指した今季は開幕から上位をキープし続けていたが、直近５試合では１勝３敗１分けと苦しみ、暫定４位だった。大嶽前監督はクラブを通じて「リーグ戦再開後、勝利できず大きな責任を感じております。選手・スタッフを