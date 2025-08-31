代々木公園で防災イベントが開かれ、テレビ各局のアナウンサーやキャラクターが「もしも」の時の備えを呼びかけました。「もしもFES渋谷2025」では、災害時での生活の質を高めるため様々な防災グッズの紹介や避難所でのトイレや食事、お風呂などが展示され、VRを利用して地震を体験するブースなども設置されました。また、各局のアナウンサーやガチャピンやムックたちが来場者と一緒に災害時に役立つ知識を学ぶ防災クイズが行われ