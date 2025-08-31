きょう正午ごろ、埼玉県熊谷市で20代くらいの女性が操縦していたグライダーが墜落する事故がありました。女性は救助されましたが、けがの程度はわかっていません。「グライダーが墜落しました。機体は大破して、原型をとどめていません」警察などによりますと、きょう正午ごろ、埼玉県熊谷市葛和田で「20代の女性が大会中に墜落した」と119番通報がありました。周辺にいた人が墜落するグライダーを目撃し、通報したということです