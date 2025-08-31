◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（３１日・横浜）ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手がＮＰＢ通算１０００投球回を達成した。プロ野球３７３人目。前回の登板で大台まで３分の２イニングまで迫っており、移籍２度目の先発となったこの日の初回で達成。初登板は阪神時代の１３年３月３１日・ヤクルト戦（神宮）。ＮＰＢ通算１９１試合目の登板で大台に到達した。