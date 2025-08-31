女優の飯島直子が３０日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に出演。ヤンキーだった過去をあっさり認めた。幼少期は「内弁慶」だったという飯島は、ＭＣのお笑いコンビ「極楽とんぼ」加藤浩次に「そういうタイプだったんですか。で、中学校になってヤンキーになるっていう？」と振られ「そうです」とかぶせ気味に即答。当時流行した“聖子ちゃんカット”に長いスカートでしゃがむ、中学生時代の写真も