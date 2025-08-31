秋篠宮家の次女・佳子さまは、東京・千代田区で「全国高校生の手話によるスピーチコンテスト」に出席されました。冒頭、聴覚に障害のある人たちの国際スポーツ大会「デフリンピック」が今年開催されることに触れ、「さまざまな手話に触れることは素敵な機会になることでしょう」と手話であいさつされました。佳子さまは高校生の手話スピーチが終わるごとに拍手を送られていました。