開催１２日間にわたって行われた２、３回新潟開催が８月３１日、終了した。１８勝を挙げた戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝が、昨年リーディングで今回２位のクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝に３勝差をつけて、夏の新潟リーディングジョッキーに輝いた。３年ぶり６回目の獲得。最終レース終了後には、新潟競馬記者クラブから記念品（新潟県産米１俵）が贈られた。同騎手は第２回福島競馬のリーディングにも輝いてお