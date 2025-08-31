K―1元3階級制覇王者の格闘家・武尊（34）が31日、自身のインスタグラムを更新。世界的スター俳優との2ショットを投稿した。武尊は「子供の頃から大好きだったジャッキー・チェンさんとお会いさせて頂きました」と香港の俳優のジャッキー・チェンと笑顔の2ショットを披露した。また「ジャッキーさんにあこがれて昔DVDの特典で自主制作のアクションムービー載せておきます」と動画も投稿している。