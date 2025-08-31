愛チャンピオンS（9月13日、レパーズタウン芝2000メートル）に出走予定のシンエンペラー（牡4＝矢作、父シユーニ）が29日16時54分（日本時間30日午前0時54分）にアイルランドのシャノン空港に到着し、カラのリチャード・ブラバゾン厩舎に入厩した。吉田助手は「輸送は予定通り順調に進み、馬も落ち着いており特に問題はなさそうです。明日以降、状態を確認しながら調整を進めていきたいと思います」と語った。なお、帯同馬のジ