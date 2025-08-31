日本テレビ「２４時間テレビ」が３１日、放送され、長寿番組「笑点」に女優・浜辺美波が登場した。浜辺は、同番組の座布団運びに挑戦。笑点メンバーもいつも以上にハイテンションで大喜利を競い合った。華やかすぎる「笑点」にネットも大興奮。「笑点の人たちがウキウキして孫を見守っているような感じに見えるｗｗｗ」「山田くんが浜辺美波に仕事取られてる」などの書き込みが寄せられていた。