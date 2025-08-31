既婚者向けマッチングサイト『ヒールメイト（Healmate）』を運営するレゾンデートル株式会社（東京都新宿区）は、このほど「結婚後の恋愛感情」に関する調査結果を発表しました。それによると、男女ともに半数以上が「現在はパートナーへの恋愛感情がなくなっている」と回答しました。では、恋愛感情がなくなった理由は何なのでしょうか。【グラフ】配偶者に対する恋愛感情がなくなった理由を見る調査は、恋愛結婚で結婚した全国の