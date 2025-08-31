「ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ８−０高校野球女子選抜」（３１日、バンテリンドーム）米大リーグのマリナーズなどで活躍し、米国野球殿堂入りしたイチロー氏（５１）が試合後、女子野球の選手について「審判をリスペクトしているんですよね。あらゆることに敬意がある」と話した。その上で「恵まれていることで本来、人として持っていけない性質を失いがちだと思うので、彼女たちと接してそこを大切したい」と女子選手から影響を受