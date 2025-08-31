◆ロッテ―ソフトバンク（31日、ZOZOマリン）ソフトバンクが痛恨のけん制死を食らった。2点を追う4回2死一、二塁で絶好調の牧原大成の打席だった。ロッテ小島和哉がくるりと回り、二塁にけん制球を入れた。二塁走者の野村勇はヘッドスライディングで帰塁を試みるも、タッチアウトの判定。小久保裕紀監督がリクエストを要求したが、判定は覆らなかった。3回の守備では3つのバッテリーエラーが飛び出すなど、この試合は攻守