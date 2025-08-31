東京たらこスパゲティ全店で、2025年9月1日から7日まで冷製たらこスパゲティ4品が税抜価格から150円引きとなる「残暑お見舞キャンペーン」を開催します。残暑に嬉しいキャンペーン期間中、対象の「冷製たらこスパゲティ」4品が、通常価格（税抜）から150円引きで楽しむことができます。・冷たいお出汁のたらこリングイネ東京たらこスパゲティ人気ナンバーワンの「炙りたらこのお出汁スパゲティ」を、夏にぴったりの"冷製リングイネ