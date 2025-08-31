ÂçÃÀ¤Ë¸ª¤ä¼ó¸µ¤òÏª½Ð½÷Í¥¤Î²æºÊ»°ÎØ»Ò(34)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÎÃ¤·¤²¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÂçÃÀ¤Ë¸ª¤ä¼ó¸µ¤òÏª½Ð¤·¡¢¤ªÂ·¤¤¤Î¥ê¥ó¥°¤È¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤òµ±¤«¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î»ëÀþ¤¬½¸Ãæ¡£¡Ö¿·¤·¤¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ã¤Æ¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¡Á¥ê¥ó¥°¤È¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ªÂ·¤¤¤Ç¤Ä¤±¤ë¤Î¡¢¾®¤µ¤ÊÌ´¤À¤Ã¤¿‼︎¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¥ê¥¾¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²æºÊ¤Ï2019