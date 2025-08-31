◆ロッテ―ソフトバンク（31日、ZOZOマリン）ソフトバンクがバッテリーミスを連発した。同点の3回。無死一、三塁のピンチで嶺井博希の捕逸で勝ち越し点を許した。さらにこのイニング中に嶺井は2度目の捕逸を犯すと、尾形崇斗も暴投。1イニングで三つのバッテリーミスが飛び出した。嶺井は直後の4回の打席で代打を送られ、ベンチへ退いた。