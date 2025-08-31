◆明治安田J1リーグ第28節柏−福岡（31日、千葉・三協フロンテア柏スタジアム）J1リーグで9戦負けなしのアビスパ福岡が、上位を争っている柏と対戦する。開幕戦で敗れた相手に雪辱なるか。スタメンが発表され、大卒ルーキーの橋本悠が6月21日の新潟戦以来、約2カ月ぶりにJ1リーグ戦で先発入りした。ベンチには志知孝明が6月28日神戸戦以来約2カ月ぶりに入った。志知は神戸戦で左肩付近を負傷し、長期離脱していた。さ