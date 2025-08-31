牛角では、2025年9月1日から12日までの平日のみ、牛角アプリ会員限定で「牛タンの日キャンペーン」を実施します。何皿でも半額牛角は、9月10日の「牛タンの日」を記念して、人気メニュー「牛タン塩」が何皿でも半額になるキャンペーンを9月12日までの平日限定で開催。さらに、9月10日の「牛タンの日」には、厚切りの希少部位「上タン塩」がなんと1円で楽しめるスペシャル企画も実施されます。牛タンの日キャンペーンの概要は、以下