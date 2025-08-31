◇プロ野球セ・リーグ DeNA-中日(31日、横浜スタジアム)DeNA先発の藤浪晋太郎投手がNPB通算1000投球回を達成しました。高校時代に大阪桐蔭高で甲子園春夏連覇を達成し、2012年のドラフト1位で阪神に入団した藤浪投手。ルーキーイヤーから3年連続2桁勝利を記録し、入団から4シーズンで計668回2/3を投げました。その後、藤浪投手は阪神では2022年までプレーし、入団から10年間で計994回1/3を投げていました。2023年からはメジャーリ