【ポイント】・31日（日）は名古屋で7年ぶりの40℃を記録。・9月に入っても、季節外れの猛烈な暑さが続く。・1日（月）は秋雨前線が北日本へ。東北南部〜九州は夏空。・2日（火）以降は秋雨前線南下。【全国の天気】31日（日）は名古屋で7年ぶりとなる40℃を記録しました。9月に入っても猛烈な暑さが続く見込みで、1日（月）は名古屋や富山、熊谷で38℃、岡山、京都、前橋で37℃など、西日本や東日本は35℃以上の猛暑日になるとこ