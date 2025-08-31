「ウエスタン、ソフトバンク８−２広島」（３１日、タマホームスタジアム筑後）ソフトバンク・広瀬隆太外野手が、八回に侮辱行為で退場となった。場面は八回１死満塁。広瀬は低目の変化球にバットが止まらず、ハーフスイングで空振り三振となった。この際、バットが手から離れ、ホームベース付近に落ちた。ほぼスイングしている状況で、広瀬自身もすぐに三振を受け入れてベンチの方向へ。ただ、落ちたバットを拾うことなく