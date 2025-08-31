ＪＲＡのプロモーションキャラクターで、俳優の見上愛（２４）が新潟記念表彰式のプレゼンターを務めた。競馬場の鮮やかな芝を連想させるようなグリーンでノースリーブのロングワンピースに身を包んで登場。笑顔で勝ち馬のシランケドに騎乗した坂井瑠星にトロフィーを手渡した。見上は「約２年ぶりの新潟競馬場でした。新潟の長い直線を競走馬たちが一生懸命走っている姿を見て、私も元気をもらいました。優勝されたシランケ