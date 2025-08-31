【漫画】本編を読むある日、道端に落ちていた財布を発見した女子高生。すると突然、悪魔と天使が出現！ 「ネコババしちまいな…」と甘くささやく悪魔と、「ダメよ！ 警察に届けるのです」とド正論を振りかざす天使。あまりにベタなシチュエーションに戸惑う女子高生を置き去りに、悪魔と天使の激しい攻防戦が幕を開ける短編漫画『悪魔と天使の板挟み』。善の象徴であるはずの天使も、悪魔に対しては一切容赦なしで……!?善悪