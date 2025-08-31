◇侍ジャパンU-18壮行試合高校日本代表−大学日本代表（2025年8月31日沖縄セルラー）侍ジャパン高校日本代表が31日、沖縄セルラーで大学日本代表との壮行試合に臨んだ。試合前には、1991年夏の甲子園で、チームを準優勝に導いた沖縄水産のエース、大野倫氏（52）が始球式を行った。胸に「沖水」と入った高校時代のユニホーム姿で登板。ノーバン投球で場内からは大きな拍手と歓声が起きた。大野氏は始球式を終え「思