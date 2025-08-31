俳優の松本まりかが31日、中京競馬場で行われた第1回中京2歳Sの表彰式プレゼンターを務めた。松本まりか「競馬は初めてでしたが、お客さまの一体感と熱狂に凄く感激しました。競走馬や騎手以外にも多くの関係者の方々が、それぞれの立場で一瞬の勝負のために情熱を注いでいるんだなと思いました。馬券も初めて購入させていただき、凄い惜しい結果でしたがとても楽しい経験ができました。ぜひまた、競馬場で馬券を買って競馬