新潟市の大学で高齢者とペットの飼育をテーマにした講義が行われた。飼い主の死亡などにより、突然ペットが取り残されてしまうことを防ぐために必要なこととは何か…学生たちが学んだ。 ■多頭飼育崩壊の現場で「不妊・去勢手術を拒否された」 新潟市北区の新潟医療福祉大学で行われた『高齢者とペット飼育』をテーマにした講義。チーム医療・ケアについて実践的に学ぶ連携総合ゼミの一環として行われたもの