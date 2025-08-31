２８日、天津市の五大道歴史文化街区にある民園広場。（ドローンから、天津＝新華社記者／趙子碩）【新華社天津8月31日】中国天津市で31日から2日間、2025年上海協力機構（SCO）サミットが開催される。上海、北京、青島に続き、天津は中国で4番目のSCOサミット開催都市となる。まばゆい街のきらめきと、川や海辺の静かな風景。天津は素晴らしい季節を迎えつつある。都市の随所に見られる活気ある人々の姿が、景観をより美しく