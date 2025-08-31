女優のとよた真帆が30日までにインスタグラムを更新。人気女優との初対面を報告し、2ショットを公開した。【写真】とよた真帆、人気女優との初対面2ショットとよたが「会いたかった方にやっと会えました〜」と投稿したのは飯島直子との2ショット。複数公開されている写真には、2人が笑顔で並ぶ姿が収められている。投稿の中でとよたは「長い芸能生活の中で、いまだにお会い出来ない方って意外と沢山いらっしゃるんです」と明