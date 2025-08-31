【北京＝照沼亮介】中国国家統計局が３１日発表した８月の製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）は４９・４だった。前月より０・１ポイント改善したが、景況感の改善・悪化の判断の目安となる５０を５か月連続で下回った。ロイター通信によると、市場予想は４９・５だった。米国と相互にかけ合っている追加関税の一部停止期限を８月中旬に延長したものの、３０％の対中追加関税は続いており、輸出企業の重しになった。項目別で